"Не тот сигнал, которого ждали после саммита". В РФ прокомментировали новые санкции США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что заявление Белого дома о готовящихся санкциях против России – "не тот сигнал, которого ждали после саммита" президентов США и РФ. Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

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Сообщается, что именно сегодня Антонов вернулся в США после примерно трех месяцев пребывания в Москве. Он говорит, что встреча с американскими дипломатами пройдет "в ближайшие дни".

Первоочередная задача в российско-американских отношениях – "восстановить подорванные диалоговые механизмы", сказал Антонов.

Станислав Стороженко

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