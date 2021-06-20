UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Не тот сигнал, которого ждали после саммита". В РФ прокомментировали новые санкции США

20.06.2021, 20:11
Анаталий Антонов, посол России в СШП (фото - Госдума РФ)

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что заявление Белого дома о готовящихся санкциях против России – "не тот сигнал, которого ждали после саммита" президентов США и РФ. Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Сообщается, что именно сегодня Антонов вернулся в США после примерно трех месяцев пребывания в Москве. Он говорит, что встреча с американскими дипломатами пройдет "в ближайшие дни". 

Первоочередная задача в российско-американских отношениях – "восстановить подорванные диалоговые механизмы", сказал Антонов.

  • Ранее в интервью ABC Байден на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей, ответил утвердительно. Он также заявил, что Путин ответит за вмешательство в выборы США. После Россия отозвала своего посла в Вашингтоне для консультаций.
  • 15 апреля 2021-го Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, в указе говорилось также о высылке десятерых дипломатов РФ из США. В РФ приняли ответные меры и решили выслать десятерых американских дипломатов из страны.
  • 16 июня 2021 года Байден и президент РФ Путин впервые встретились как президенты: это произошло в Женеве. LIGA.net вела хронику. Байден заявил, что сказал Путину о "несокрушимой поддержке" территориальной целостности и суверенитета Украины.
  • Сегодня советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Байдена готовит новые санкции против России из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США Россия дипломат анатолий антонов посол санкции
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 