Вашингтон "забанил" главу МИД Ирана в США, а затем выдал ему визу

Спустя полтора месяца после того, как США запретили въезд в страну министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, потому как в Белом доме решили, что "с нас уже хватит", администрация американского президента Дональда Трампа пошла на попятную и выдала ему визу. Об этом пишет Al Arabiya.
Визу также получил и президент Ирана Хасан Рухани.
Исключение в Госдепе США сделали для участия обеих в заседании Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе в Нью-Йорке.
Хасан Рухани (фото - ЕРА):
При этом, уточняет издание, Вашингтон оставил невъездными некоторых членов делегации Ирана.
Ранее Зариф сетовал, что правительство США "ищет, как бы отсрочить выдачу визы" иранским делегатам.
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