Вашингтон "забанил" главу МИД Ирана в США, а затем выдал ему визу

Мохаммад Джавад Зариф (фото - ЕРА)

Спустя полтора месяца после того, как США запретили въезд в страну министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, потому как в Белом доме решили, что "с нас уже хватит", администрация американского президента Дональда Трампа пошла на попятную и выдала ему визу. Об этом пишет Al Arabiya.

Визу также получил и президент Ирана Хасан Рухани.

Исключение в Госдепе США сделали для участия обеих в заседании Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе в Нью-Йорке.

Хасан Рухани (фото - ЕРА):

При этом, уточняет издание, Вашингтон оставил невъездными некоторых членов делегации Ирана.

Ранее Зариф сетовал, что правительство США "ищет, как бы отсрочить выдачу визы" иранским делегатам.

25 августа Зариф неожиданно прибыл во Францию на саммит Большой семерки.

Год назад Зариф отмахнулся от угроз президента США Дональда Трампа и посоветовал ему "быть осторожнее". По словам главы МИД Ирана, их народ "слышит такие угрозы уже 40 лет".

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