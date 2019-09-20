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Вашингтон "забанил" главу МИД Ирана в США, а затем выдал ему визу

Вашингтон "забанил" главу МИД Ирана в США, а затем выдал ему визу - Фото
Мохаммад Джавад Зариф (фото - ЕРА)
20.09.2019, 11:39

Мохаммад Джавад Зариф и иранский президент Хасан Рухани находятся под санкциями США и не могут въехать в эту страну. Но на Генассамблею ООН их пустят.

Спустя полтора месяца после того, как США запретили въезд в страну министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, потому как в Белом доме решили, что "с нас уже хватит", администрация американского президента Дональда Трампа пошла на попятную и выдала ему визу. Об этом пишет Al Arabiya.

Визу также получил и президент Ирана Хасан Рухани.

Исключение в Госдепе США сделали для участия обеих в заседании Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе в Нью-Йорке.

Хасан Рухани (фото - ЕРА):

При этом, уточняет издание, Вашингтон оставил невъездными некоторых членов делегации Ирана.

Ранее Зариф сетовал, что правительство США "ищет, как бы отсрочить выдачу визы" иранским делегатам.

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Иран мохаммад джавад зариф хасан рухани
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