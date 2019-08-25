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Встреча G7. Иран устроил сюрприз

Встреча G7. Иран устроил сюрприз - Фото
Мохаммад Джавад Зариф (Фото: EPA)
25.08.2019, 18:48

В Биарриц неожиданно приехал глава МИД Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф неожиданно прибыл в прибрежный курортный город Биарриц на юго-западе Франции, где проходит саммит Большой семерки. Об этом сообщает Радио Свобода.

По информации представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, министр планирует продолжить переговоры о последних мероприятиях президентов Ирана и Франции. Имеются в виду шаги, которые нацелены на спасение соглашения о ядерной программе Ирана 2015 года после одностороннего выхода из нее США и введения американских санкций против Тегерана.

Отмечается, что переговоры с делегацией США не планируются.

В аппарате президента Франции подтвердили, что Зариф прибыл в Биарриц и переговоры с США не запланировано.

Когда после первых сообщений о прибытии иранского министра об этом спросили президента США Дональда Трампа, тот ответил: "Без комментариев".

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