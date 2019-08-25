Встреча G7. Иран устроил сюрприз

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф неожиданно прибыл в прибрежный курортный город Биарриц на юго-западе Франции, где проходит саммит Большой семерки. Об этом сообщает Радио Свобода.
По информации представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, министр планирует продолжить переговоры о последних мероприятиях президентов Ирана и Франции. Имеются в виду шаги, которые нацелены на спасение соглашения о ядерной программе Ирана 2015 года после одностороннего выхода из нее США и введения американских санкций против Тегерана.
Отмечается, что переговоры с делегацией США не планируются.
В аппарате президента Франции подтвердили, что Зариф прибыл в Биарриц и переговоры с США не запланировано.
Когда после первых сообщений о прибытии иранского министра об этом спросили президента США Дональда Трампа, тот ответил: "Без комментариев".
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