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Вайнштейну предъявили шесть новых обвинений в сексуальном насилии

02.10.2020, 22:59
Вайнштейну предъявили шесть новых обвинений в сексуальном насилии - Фото
Харви Вайнштейн (Фото: Jason Szenes/EPA)

Сейчас Вайнштейну предъявлено 11 обвинений в сексуальном посягательстве на пятерых женщин в округе Лос-Анджелес, говорится в заявлении прокурора

Киномагната Харви Вайнштейна обвинили еще в шести случаях сексуального насилия. Об этом сообщает BBC, со ссылкой на окружного прокурора Лос-Анджелеса Джеки Лейси.

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Как отмечается, новые обвинения касаются двух жертв предполагаемых инцидентов, произошедших более 10 лет назад.

В настоящее время Вайнштейну предъявлено 11 обвинений в сексуальном посягательстве на пятерых женщин в округе Лос-Анджелес, говорится в заявлении прокурора.

  • В мае 2018 года Вайнштейн пришел в полицию Нью-Йорка и был арестован по обвинению в изнасиловании и принуждении к сексу.
  • Более 80 женщин, в том числе известные актрисы, обвиняли Вайнштейна в сексуальных проступках на протяжении десятилетий. Он отрицал обвинения, утверждая, что все сексуальные контакты происходили по обоюдному согласию.
  • 25 февраля суд присяжных признал Вайнштейна виновным в изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн в отеле Midtown в 2013 году и принуждении к оральному сексу помощницы Мириам Хейли в квартире продюсера в 2006 году.
  • 11 марта Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы.

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Наталия Медведева
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