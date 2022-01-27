Ведьмы невиновны: парламент Каталонии оправдал казненных за колдовство с XV века

Парламент Каталонии официально помиловал сотни женщин, обвиненных в колдовстве и казненных в период с XV по XVIII век. Об этом пишет Euronews.

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26 января каталонские депутаты проголосовали за резолюцию о реабилитации более 700 женщин, которых "судили, пытали и казнили" по "антиведьмовским" законам. За решение проголосовали 114 депутатов, 14 выступили против и шестеро воздержались.

Каталония была одной из первых провинций Испании, где были введены специальные законы против колдовства. После их принятия в 1471 году и до XVIII века в Каталонии казнили несколько сотен "ведьм".

При этом наибольшее число казней за колдовство историки относят не к расположенной на юге Каталонии, а к северо-восточным провинциям Испании. Всего же, утверждают они, в Европе из-за обвинений в колдовстве было казнено за три столетия около 50 000 человек, четыре пятых из которых были женщины.

Обвинения в колдовстве чаще всего выдвигались из-за внезапной гибели детей, стихийных бедствий и неурожая.

Исследователи считают, что причиной казней ведьм были не только суеверия, но и распространенная вплоть до позднего Возрождения мизогиния.

В 2016 году сообщалось, что в африканской Руанде законодательно запретили использовать колдовство на футболе.

Сергей Бережной

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