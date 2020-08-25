Великобритания может полностью отказаться от танков - Times

В британском министерстве обороны думают направить инвестиции на кибервойну и другие передовые технологии, а не на дорогие бронированные машины

В Великобритании разработали план консервации всех британских танков в рамках радикальных предложений о модернизации вооруженных сил. Об этом сообщает Times.

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Правительство задумалось о консервации танков, поскольку стоимость обновления парка из 227 танков Challenger 2 и 388 БМП Warrior резко выросла.

Обе бронированные машины были названы в прошлом году устаревшими, в министерстве обороны высказывают аргументы в пользу того, что изменившийся характер боевых действий требует дополнительных инвестиций в кибервойну, авиацию, космос и другие передовые технологии.

В то же время, высказываются и сомнения в разумности такого шага. "Нас просто не будут считать надежной ведущей страной НАТО, если мы не сможем использовать возможности ближнего боя. Это поставит нас позади таких стран, как Франция, Германия, Польша и Венгрия", - говорит один из собеседников издания среди высшего военного командования.

В конце июля в ВСУ были переданы модернизированные танки Булат.

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Денис Юдин

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