Великобритания отслеживает российский военный корабль в Северном море
11.01.2023, 19:18
Фото: EPA
Корабль Королевского флота Великобритании отслеживает российский военный корабль в Северном море. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на британских официальных лиц.
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При этом они отметили, что сопровождение военных кораблей в территориальных водах Великобритании и поблизости является "рутинной деятельностью".
- 10 января в Вооруженных Силах Украины заявили об уничтожении российского катера, который, по изначальным данным, был "подбит" в районе острова Белогрудый.
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