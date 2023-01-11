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Великобритания отслеживает российский военный корабль в Северном море

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 19:18
Великобритания отслеживает российский военный корабль в Северном море - Фото
Фото: EPA

Корабль Королевского флота Великобритании отслеживает российский военный корабль в Северном море. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на британских официальных лиц.

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При этом они отметили, что сопровождение военных кораблей в территориальных водах Великобритании и поблизости является "рутинной деятельностью".

  • 10 января в Вооруженных Силах Украины заявили об уничтожении российского катера, который, по изначальным данным, был "подбит" в районе острова Белогрудый. 
Вадим Ребрина
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Россия Великобритания королевский флот северное море
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