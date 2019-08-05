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Великобритания требует пересмотреть возвращение России в ПАСЕ

Великобритания требует пересмотреть возвращение России в ПАСЕ - Фото
Фото: EPA
05.08.2019, 09:30

Жестокость российских силовиков в Москве неслыханна, поэтому возвращение России в ПАСЕ надо пересмотреть, уверен глава британской делегации

Глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращение России в ПАСЕ в связи с массовыми задержаниями и избиениями демонстрантов в Москве. Заявление Гейла опубликовал у себя в Facebook постоянный представитель Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.

"Всего несколько недель назад ПАСЕ проголосовала за восстановление прав Российской Федерации, и уже понятно, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ПАСЕ. Надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре, и нам нужно будет вернуться к нему, когда ПАСЕ соберется на свою финальную пленарную сессию в начале октября. То, что мы наблюдали (в Москве - ред.), - недопустимо и неслыханно", - подчеркнул он.

Гейл отметил, что методы российских силовиков абсолютно не пропорциональный какой-либо угрозе общественному порядку.

Ранее Министерство иностранных дел Германии заявило, что массовые задержания в Москве – это нарушение Россией международных обязательств, согласно которым граждане имеют право на мирные собрания и свободу выражения мнений.

В ответ МИД РФ заявил, что направит официальные обращения к США и Германии из-за "вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России".

3 августа в Москве на акции за честные выборы в Мосгордуму силовики задержали более 800 человек.

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