Венесуэла. Гуайдо обвинил Мадуро в геноциде

Хуан Гуайдо (фото - EPA)

Лидер венесуэльской оппозиции, и.о. президента Хуан Гуайдо обвинил администрацию диктатора Николаса Мадуро в геноциде собственного народа. Об этом Гуайдо заявил на церемонии встречи самолета, доставившего в страну гуманитарную помощь от Красного креста, сообщает телеканал TVV.

"Прибытие гуманитарной помощи означает существование гуманитарного кризиса. Итак, режим признает ее наличие. Они признают, что спровоцировали геноцид, в результате которого семь миллионов венесуэльцев погибли", - отметил Гуайдо.

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15 апреля 2019 года Гуайдо заявил, что Россия и Куба незаконно направили своих военных в Венесуэлу.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео назвал российское присутствие в Венесуэле провокацией. Помпео осудил переброску в Венесуэлу российских военных. Он добавил, что Россия способствует эскалации и без того серьезной ситуации.