Венесуэла и Гайана договорились о встрече с посредниками: уже назначили место и дату

Региональный союз стран Латинской Америки вызвался быть посредником на саммите, где будут обсуждаться территориальные претензии Венесуэлы к Гайане

Фото: EPA / MIGUEL GUTIERREZ

Лидеры Венесуэлы и Гайаны согласились встретиться в четверг, 14 декабря, при посредничестве Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). Об этом сообщил временный президент организации Ральф Гонсалвеш, премьер-министр Сент-Винсент и Гренадин, пишет Reuters.

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На встрече будут говорить о территориальных претензиях Венесуэлы к Гайане.

На переговоры также приглашен президент Бразилии, возглавляющий экономический блок латиноамериканских стран МЕРКОСУР. В субботу Луиз Инасио Лула да Силва провел телефонный разговор с венесуэльским диктатором Николасом Мадуро, в котором передал требования, принятые саммитом МЕРКОСУР в Рио-де-Жанейро: воздержаться от односторонних действий и безотлагательно начать диалог.

Предложение МЕРСОКУР заключается в мирном урегулировании при посредничестве CELAC.

Власти Гайаны подтвердили, что ее президент Мохаммед Ирфан Али согласился на встречу, но подчеркнула: "Сухопутная граница Гайаны не обсуждается".

6 декабря сообщалось, что Мадуро объявил, что по результатам проведенного в Венесуэле референдума в состав страны включены "спорные" территории соседней Гайаны. Мадуро призвал парламент принять закон о "защите спорной территории", а также поручил ведомствам, занимающимся выдачей лицензий на добычу нефти и газа, создать представительства на территории Гайаны-Эссекибо. Компаниям, уже работающим в регионе, диктатор дал три месяца на сворачивание дел.

Венесуэла является самой крупной по добыче нефти страной в Латинской Америке и давним партнером России. В 2008 г. РФ и Венесуэла подписали меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере. Еще до этого Венесуэла покупала российское оружие, в том числе самолеты и ракеты.

Справка Регион, который Венесуэла объявила "спорным", имеет площадь 160 000 кв. км и составляет примерно две трети территории Гайаны. Венесуэла возобновила свои претензии на эту территорию после открытия значительных запасов нефти и газа. Территория Гайана-Эссекибо была признана принадлежащей Гайане (в те годы – колония Великобритании) в 1899 году Третейским судом в Париже. Правительство Мадуро заявляет, что это решение суда якобы нарушило права Венесуэлы. Гайана подала иск в Международный суд ООН, чтобы он подтвердил решение от 1899 года. Суд признал свою юрисдикцию по этому вопросу. До его рассмотрения, которое может длиться несколько лет, суд принял обеспечительные меры, в частности, что Венесуэла не должна предпринимать никаких действий против контроля Гайаны над этой территорией.

19 октября 2023 года режим Мадуро пообещал провести демократические выборы во второй половине 2024 года в обмен на смягчение санкций США.

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