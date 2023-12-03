У Венесуелі проходить референдум про право вимагати більшу частину сусідньої Гаяни

У Венесуелі уряд виніс на всенародний референдум питання про право їхньої країни на більшу частину території сусідньої Гаяни

Референдум у Венесуелі (Фото - EPA)

У Венесуелі уряд диктатора Ніколаса Мадуро виніс на всенародний референдум питання про право їхньої країни на більшу частину території сусідньої Гаяни. Про це повідомляє Reuters.

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Референдум триває у неділю 3 грудня. Серед п'яти питань, які винесені на референдум, є питання, чи має Венесуела не визнавати юрисдикцію Міжнародного суду ООН щодо визначення державної належності території регіону річки Есекібо.

Регіон, який Венесуела оголосила "спірним", має площу 160 000 кв км і становить приблизно дві третини від території Гаяни. Венесуела відновила свої претензії на цю територію після відкриття там значних запасів нафти та газу.

Територія Гаана-Ессекібо була визнана такою, що належить Гаяні (у ті роки – колонія Великобританії) у 1899 році третейським судом у Парижі. Уряд Мадуро заявляє, що це рішення суду нібито порушило права Венесуели.

Гаана подала позов до Міжнародного суду ООН, щоб він підтвердив рішення від 1899 року. Суд визнав свою юрисдикцію з цього питання. До його розгляду, який може зайняти кілька років, суд вжив забезпечувальних заходів, у тому числі ухвалив, що Венесуела не повинна робити жодних дій, які оскаржуватимуть контроль Гаяни над цією територією.

Рішення не містило прямої заборони на проведення референдуму, який влада Венесуели вважає виключно внутрішньою справою країни. При цьому одне із питань референдуму – відмова від визнання юрисдикції Міжнародного суду ООН у питанні "спірних територій".

Мадуро заявляє, що має намір домогтися від влади Гайяни поступки значної частини території країни виключно "шляхом переговорів".

29 листопада влада Бразилії заявила, що вжила додаткових заходів безпеки на північному кордоні і через "територіальну суперечку" Венесуели та Гаяни.

Венесуела є найбільшим за обсягами видобутку нафти країною в Латинській Америці і давнім партнером Росії. У 2008 році РФ та Венесуела підписали меморандум про співпрацю в енергетичній сфері. Ще до цього Венесуела купувала російську зброю, зокрема літаки та ракети.