В Венесуэле проходит референдум о праве требовать большую часть соседней Гайяны

В Венесуэле правительство вынесло на всенародный референдум вопрос о праве их страны на большую часть территории соседней Гайяны

Референдум в Венесуєле (Фото - EPA)

В Венесуэле правительство диктатора Николаса Мадуро вынесло на всенародный референдум вопрос о праве их страны на большую часть территории соседней Гайяны. Об этом сообщает Reuters.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Референдум проходит в воскресенье 3 декабря. Среди пяти вопросов, которые вынесены на референдум, есть вопрос, должна ли Венесуэла не признавать юрисдикцию Международного суда ООН в части определения государственной принадлежности территории региона реки Эсекибо.

Регион, который Венесуэла объявила "спорным", имеет площадь 160 000 кв км и составляет примерно две трети от территории Гайяны. Венесуэла возобновила свои претензии на эту территорию после открытия там значительных запасов нефти и газа.

Территория Гайана-Эссекибо была признана принадлежащей Гайяне (в те годы – колония Великобритании) в 1899 году третейским судом в Париже. Правительство Мадуро заявляет, что это решение суда якобы нарушило права Венесуэлы.

Гайана подала иск в Международный суд ООН, чтобы он подтвердил решение от 1899 года. Суд признал свою юрисдикцию по этому вопросу. До его рассмотрения, которое может занять несколько лет, суд принял обеспечительные меры, в том числе постановил, что Венесуэла не должна предпринимать никакие действия, которые будут оспаривать контроль Гайаны над этой территорией.

Решение не содержало прямого запрета на проведение референдума, который власти Венесуэлы считают исключительно внутренним делом страны. При этом один из вопросов референдума – отказ от признания юрисдикции Международного суда ООН в вопросе "спорных территорий".

Мадуро заявляет, что намерен добиться от властей Гайяны уступки значительной части территории страны исключительно "путем переговоров".

29 ноября власти Бразилии заявили, что предприняли дополнительные меры безопасности на северной границе из-за "территориального спора" Венесуэлы и Гайяны.

Венесуэлаа является самой крупным по объемам добычи нефти страной в Латинской Америке и давним партнером России. В 2008 году РФ и Венесуэла подписали меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере. Еще до этого Венесуэла приобретала российское оружие, в том числе самолеты и ракеты.