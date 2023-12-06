Диктатор Венесуели оголосив про загарбання території сусідньої Гаяни

Ніколас Мадуро (Фото: ЕРА/ MIGUEL GUTIERREZ)

Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про примусове приєднання Ессекібо – "спірного" регіону сусідньої Гаяни. За його планом, він має стати 24 штатом Венесуели, передає Ultimas Noticias.

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Мадуро закликав парламент Венесуели ухвалити закон про "захист спірної території", а також доручив відомствам, які займаються видаванням ліцензій на видобуток нафти та газу, створити на території Гаяни-Ессекібо свої представництва. Компаніям, які там уже працюють, венесуельський диктатор дав три місяці на згортання справ.

3 грудня у Венесуелі відбувся референдум, на якому у місцевих жителів запитували про їхнє ставлення до потенційної анексії регіону. Влада стверджує, що понад 95% виборців схвалили всі п'ять питань референдуму, а загалом "за" було віддано щонайменше 10,5 мільйона голосів.

Венесуела є найбільшою за обсягами видобутку нафти країною в Латинській Америці й давнім партнером Росії. У 2008 році РФ та Венесуела підписали меморандум про співпрацю в енергетичній сфері. Ще до цього Венесуела купувала російську зброю, зокрема літаки та ракети.

ДОВІДКА Регіон, який Венесуела оголосила "спірним", має площу 160 000 кв. км і становить приблизно дві третини від території Гаяни.



Венесуела відновила свої претензії на цю територію після відкриття там значних запасів нафти та газу. Територія Гаяна-Ессекібо була визнана такою, що належить Гаяні (у ті роки – колонія Великої Британії) у 1899 році третейським судом у Парижі. Уряд Мадуро заявляє, що це рішення суду нібито порушило права Венесуели. Гаяна подала позов до Міжнародного суду ООН, щоб він підтвердив рішення від 1899 року. Суд визнав свою юрисдикцію з цього питання. До його розгляду, який може зайняти кілька років, суд вжив забезпечувальних заходів, зокрема ухвалив, що Венесуела не повинна робити жодних дій, які оскаржуватимуть контроль Гаяни над цією територією. Регіон, який Венесуела оголосила "спірним", має площу 160 000 кв. км і становить приблизно дві третини від території Гаяни.Венесуела відновила свої претензії на цю територію після відкриття там значних запасів нафти та газу. Територія Гаяна-Ессекібо була визнана такою, що належить Гаяні (у ті роки – колонія Великої Британії) у 1899 році третейським судом у Парижі. Уряд Мадуро заявляє, що це рішення суду нібито порушило права Венесуели. Гаяна подала позов до Міжнародного суду ООН, щоб він підтвердив рішення від 1899 року. Суд визнав свою юрисдикцію з цього питання. До його розгляду, який може зайняти кілька років, суд вжив забезпечувальних заходів, зокрема ухвалив, що Венесуела не повинна робити жодних дій, які оскаржуватимуть контроль Гаяни над цією територією.

24 лютого 2021 року Венесуела оголосила персоною нон грата посла Європейського Союзу в цій країні Ізабель Брільханте Педроса.

19 жовтня 2023 року режим Мадуро пообіцяв провести демократичні вибори у другій половині 2024 року в обмін на пом'якшення санкцій США.

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