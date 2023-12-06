Диктатор Венесуели оголосив про загарбання території сусідньої Гаяни
Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про примусове приєднання Ессекібо – "спірного" регіону сусідньої Гаяни. За його планом, він має стати 24 штатом Венесуели, передає Ultimas Noticias.
Мадуро закликав парламент Венесуели ухвалити закон про "захист спірної території", а також доручив відомствам, які займаються видаванням ліцензій на видобуток нафти та газу, створити на території Гаяни-Ессекібо свої представництва. Компаніям, які там уже працюють, венесуельський диктатор дав три місяці на згортання справ.
3 грудня у Венесуелі відбувся референдум, на якому у місцевих жителів запитували про їхнє ставлення до потенційної анексії регіону. Влада стверджує, що понад 95% виборців схвалили всі п'ять питань референдуму, а загалом "за" було віддано щонайменше 10,5 мільйона голосів.
Венесуела є найбільшою за обсягами видобутку нафти країною в Латинській Америці й давнім партнером Росії. У 2008 році РФ та Венесуела підписали меморандум про співпрацю в енергетичній сфері. Ще до цього Венесуела купувала російську зброю, зокрема літаки та ракети.
Венесуела відновила свої претензії на цю територію після відкриття там значних запасів нафти та газу. Територія Гаяна-Ессекібо була визнана такою, що належить Гаяні (у ті роки – колонія Великої Британії) у 1899 році третейським судом у Парижі. Уряд Мадуро заявляє, що це рішення суду нібито порушило права Венесуели. Гаяна подала позов до Міжнародного суду ООН, щоб він підтвердив рішення від 1899 року. Суд визнав свою юрисдикцію з цього питання. До його розгляду, який може зайняти кілька років, суд вжив забезпечувальних заходів, зокрема ухвалив, що Венесуела не повинна робити жодних дій, які оскаржуватимуть контроль Гаяни над цією територією.
- 24 лютого 2021 року Венесуела оголосила персоною нон грата посла Європейського Союзу в цій країні Ізабель Брільханте Педроса.
- 19 жовтня 2023 року режим Мадуро пообіцяв провести демократичні вибори у другій половині 2024 року в обмін на пом'якшення санкцій США.
Читайте також: Референдум друзів Путіна у Венесуелі. Що далі та які ризики щодо України (а вони є)