Диктатор Венесуэлы объявил о захвате территории соседней Гайаны

Николас Мадуро (Фото: ЕРА/ MIGUEL GUTIERREZ)

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро объявил о принудительном присоединении Эссекибо – "спорного" региона соседней Гайаны. По его плану, он должен стать 24 штатом Венесуэлы, передает Ultimas Noticias.

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Мадуро призвал парламент Венесуэлы принять закон о "защите спорной территории", а также поручил ведомствам, занимающимся выдачей лицензий на добычу нефти и газа, создать на территории Гайаны-Эссекибо свои представительства. Компаниям, которые уже работают, венесуэльский диктатор дал три месяца на сворачивание дел.

3 декабря в Венесуэле состоялся референдум, на котором у местных жителей спрашивали об их отношении к потенциальной аннексии региона. Власти утверждают, что более 95% избирателей одобрили все пять вопросов референдума, а в общей сложности "за" было отдано по меньшей мере 10,5 миллиона голосов.

Венесуэла является самой большой по объемам добычи нефти страной в Латинской Америке и давним партнером России. В 2008 года РФ и Венесуэла подписали меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере. Еще до этого Венесуэла покупала российское оружие, в том числе самолеты и ракеты.

СПРАВКА Регион, который Венесуэла объявила "спорным", имеет площадь 160 000 кв. км и составляет примерно две трети от территории Гайаны.



Венесуэла возобновила свои претензии на эту территорию после открытия там значительных запасов нефти и газа. Территория Гаяна-Эссекибо была признана принадлежащей Гайане (в те годы – колония Великобритании) в 1899 году третейским судом в Париже. Правительство Мадуро заявляет, что это решение суда якобы нарушило права Венесуэлы. Гайана подала иск в Международный суд ООН, чтобы он подтвердил решение от 1899 года. Суд признал свою юрисдикцию по этому вопросу. До его рассмотрения, которое может занять несколько лет, суд принял обеспечительные меры, в частности постановил, что Венесуэла не должна предпринимать никаких действий, оспаривающих контроль Гайаны над этой территорией. Регион, который Венесуэла объявила "спорным", имеет площадь 160 000 кв. км и составляет примерно две трети от территории Гайаны.Венесуэла возобновила свои претензии на эту территорию после открытия там значительных запасов нефти и газа. Территория Гаяна-Эссекибо была признана принадлежащей Гайане (в те годы – колония Великобритании) в 1899 году третейским судом в Париже. Правительство Мадуро заявляет, что это решение суда якобы нарушило права Венесуэлы. Гайана подала иск в Международный суд ООН, чтобы он подтвердил решение от 1899 года. Суд признал свою юрисдикцию по этому вопросу. До его рассмотрения, которое может занять несколько лет, суд принял обеспечительные меры, в частности постановил, что Венесуэла не должна предпринимать никаких действий, оспаривающих контроль Гайаны над этой территорией.

24 февраля 2021 года Венесуэла объявила персоной нон грата посла Европейского Союза в этой стране Изабель Брильханте Педроса.

19 октября 2023 года режим Мадуро пообещал провести демократические выборы во второй половине 2024 года в обмен на смягчение санкций США.

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