Венесуела і Гаяна домовилися про зустріч при посередниках: уже призначили місце й дату

Регіональний союз країн Латинської Америки викликався бути посередником на саміті, де обговорюватимуть територіальні претензії Венесуели до Гаяни

Фото: EPA / MIGUEL GUTIERREZ

Лідери Венесуели й Гаяни погодилися зустрітися у четвер, 14 грудня, за посередництва Спільноти країн Латинської Америки й Карибського басейну (CELAC). Про це повідомив тимчасовий президент організації Ральф Гонсалвеш, прем’єр-міністра Сент-Вінсент і Гренадин, пише Reuters.

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На зустрічі будуть говорити про територіальні претензії Венесуели до Гаяни.

На переговори також запросили президента Бразилії, який очолює економічний блок латиноамериканських країн МЕРКОСУР. У суботу Луїз Інасіо Лула да Сілва провів телефонну розмову з венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро, в якому передав вимоги, ухвалені самітом МЕРКОСУР в Ріо-де-Жанейро: утриматися від односторонніх дій і невідкладно розпочати діалог.

Пропозиція МЕРСОКУР полягає у мирній домовленості за посередництва CELAC.

Влада Гаяни підтвердила, що її президент Мохаммед Ірфан Алі погодився на зустріч, але наголосила: "Сухопутний кордон Гаяни не обговорюється".

6 грудня повідомлялося, що Мадуро оголосив, що за результатами проведеного у Венесуелі референдуму до складу країни включено "спірні" території сусідньої Гаяни. Мадуро закликав парламент ухвалити закон про "захист спірної території", а також доручив відомствам, які займаються видаванням ліцензій на видобуток нафти та газу, створити представництва на території Гаяни-Ессекібо. Компаніям, які вже працюють у регіоні, диктатор дав три місяці на згортання справ.

Венесуела є найбільшою за обсягами видобутку нафти країною в Латинській Америці й давнім партнером Росії. У 2008 році РФ та Венесуела підписали меморандум про співпрацю в енергетичній сфері. Ще до цього Венесуела купувала російську зброю, зокрема літаки та ракети.

Довідка Регіон, який Венесуела оголосила "спірним", має площу 160 000 кв. км і становить приблизно дві третини від території Гаяни. Венесуела відновила свої претензії на цю територію після відкриття там значних запасів нафти та газу.



Територія Гаяна-Ессекібо була визнана такою, що належить Гаяні (у ті роки – колонія Великої Британії) у 1899 році Третейським судом у Парижі. Уряд Мадуро заявляє, що це рішення суду нібито порушило права Венесуели. Гаяна подала позов до Міжнародного суду ООН, щоб він підтвердив рішення від 1899 року. Суд визнав свою юрисдикцію з цього питання. До його розгляду, який може тривати кілька років, суд ужив забезпечувальних заходів, зокрема ухвалив, що Венесуела не повинна робити жодних дій, які б оскаржували контроль Гаяни над цією територією. Регіон, який Венесуела оголосила "спірним", має площу 160 000 кв. км і становить приблизно дві третини від території Гаяни. Венесуела відновила свої претензії на цю територію після відкриття там значних запасів нафти та газу.Територія Гаяна-Ессекібо була визнана такою, що належить Гаяні (у ті роки – колонія Великої Британії) у 1899 році Третейським судом у Парижі. Уряд Мадуро заявляє, що це рішення суду нібито порушило права Венесуели. Гаяна подала позов до Міжнародного суду ООН, щоб він підтвердив рішення від 1899 року. Суд визнав свою юрисдикцію з цього питання. До його розгляду, який може тривати кілька років, суд ужив забезпечувальних заходів, зокрема ухвалив, що Венесуела не повинна робити жодних дій, які б оскаржували контроль Гаяни над цією територією.

19 жовтня 2023 режим Мадуро пообіцяв провести демократичні вибори в другій половині 2024 року в обмін на пом'якшення санкцій США.

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