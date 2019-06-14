Верховный суд Бразилии признал гомофобию преступлением

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Большинство судей Верховного суда Бразилии проголосовали за признание гомофобии уголовным преступлением. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Во время голосования 13 июня восемь из одиннадцати судей Верховного суда Бразилии признали, что проявления враждебности и дискриминации граждан по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности нужно наказывать так же как и преступления, совершенные на почве расизма.

До сих пор правонарушения, совершенные на почве расизма, наказывались в Бразилии денежными штрафами или заключением до трех лет.

"Любое предубеждение - это уже акт насилия. А любая дискриминация вызывает страдания", - сказала одна из судей Верховного суда.

По данным местной организации по защите прав ЛГБТ Grupo Gay de Bahia, только в 2017 году в стране было зафиксировано 387 убийств и 58 случаев самоубийств на почве гомофобии. Этот показатель на 30% превышает статистику за 2016 год.

В парламенте Бразилии долгое время не утихают дискуссии вокруг законопроекта о криминализации гомофобии. Но сейчас в парламенте страны доминирует консервативное большинство.

Поскольку законодатели до сих пор не смогли проголосовать за соответствующий законопроект, к дебатам присоединились судьи Верховного суда. Однако трое судей, которые голосовали против признания гомофобии преступлением, считают, что только парламент вправе принимать соответствующие решения. В парламенте Бразилии уже выразили протест по решению Верховного суда.

17 мая сообщалось, что Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки.