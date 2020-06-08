Верховный суд Испании расследует роль экс-короля Хуан Карлоса в деле о коррупции

Бывший король Испании Хуан Карлос (Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT)

Сегодня, 8 июня, в Верховном суде Испании заявили о проведении расследования для выяснения роли бывшего короля страны Хуана Карлоса I в деле о коррупции. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, речь идет о деле, связанном со строительством Испанией высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии. Высокоскоростная железная дорога между Меккой и Мединой, построенная несколькими испанскими компаниями, была открыта в октябре 2018 года. Стоимость проекта составила 6,7 миллиарда евро.

Сообщается, что органы юстиции осуществляют расследование этого дела с сентября 2018 года, после того, как стало известно, что бывшая подруга Хуана Карлоса, Коринна цу Зайн-Витгенштейн заявляла, что король получил комиссионные в связи с этим проектом.

В связи с иммунитетом, который имел Хуан Карлос до своего отречения от престола в 2014 году, расследование в отношении него может осуществлять только Верховный суд. При этом суд вправе расследовать только те события, которые произошли после отречения престола.

В данном случае речь идет о "фактах, имевших место после июня 2014 года", подчеркивается в заявлении Верховного суда.

25 июля 2018 года сообщалось , что экс-короля Испании заподозрили в коррупции.

В марте 2020 года Tribune de Geneve сообщило, что в 2008 году Хуан Карлос якобы получил от Саудовской Аравии взятки на $100 млн, которые были которые были перечислены на швейцарский счет, открытый для его фонда.

Затем Daily Telegraph сообщило, что нынешний король Испании Фелипе VI, сын Хуана Карлоса, также является бенефициаром этого фонда.

В середине марта король Фелипе дистанцировался от своего отца, заявив, что ему ничего не известно о вероятных сделках, а также лишил отца выплат от королевского двора, составляют 194 000 евро ежегодно.

СПРАВКА. Придя к власти в 1975 году, Хуан Карлос I Бурбонский стал первым монархом - главой государства после смерти диктатора Франсиско Франко. Благодаря Хуану Карлосу в Испании провели демократические реформы, утверждена новая конституция. Хуан Карлос очень долго был популярным монархом. Но в последние годы перед тем, как он отрекся от престола в июне 2014 году на пользу своего сына Фелипе, репутация его семьи значительно пострадала коррупционных скандалов.

Читайте также: Королевский зять в Испании получил за коррупцию почти 6 лет срока