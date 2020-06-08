Верховный суд Испании расследует роль экс-короля Хуан Карлоса в деле о коррупции

Сегодня, 8 июня, в Верховном суде Испании заявили о проведении расследования для выяснения роли бывшего короля страны Хуана Карлоса I в деле о коррупции. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, речь идет о деле, связанном со строительством Испанией высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии. Высокоскоростная железная дорога между Меккой и Мединой, построенная несколькими испанскими компаниями, была открыта в октябре 2018 года. Стоимость проекта составила 6,7 миллиарда евро.
Сообщается, что органы юстиции осуществляют расследование этого дела с сентября 2018 года, после того, как стало известно, что бывшая подруга Хуана Карлоса, Коринна цу Зайн-Витгенштейн заявляла, что король получил комиссионные в связи с этим проектом.
В связи с иммунитетом, который имел Хуан Карлос до своего отречения от престола в 2014 году, расследование в отношении него может осуществлять только Верховный суд. При этом суд вправе расследовать только те события, которые произошли после отречения престола.
В данном случае речь идет о "фактах, имевших место после июня 2014 года", подчеркивается в заявлении Верховного суда.
СПРАВКА. Придя к власти в 1975 году, Хуан Карлос I Бурбонский стал первым монархом - главой государства после смерти диктатора Франсиско Франко. Благодаря Хуану Карлосу в Испании провели демократические реформы, утверждена новая конституция.
Хуан Карлос очень долго был популярным монархом. Но в последние годы перед тем, как он отрекся от престола в июне 2014 году на пользу своего сына Фелипе, репутация его семьи значительно пострадала коррупционных скандалов.
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