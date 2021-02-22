Верховный суд США разрешил передать налоговые декларации Трампа прокурорам

Верховный суд США отказал 45-му президенту Дональду Трампу, который обжаловал разрешение на передачу его налоговых деклараций прокурорам Нью-Йорка. Свое решение суд обнародовал без дополнительных комментариев, документ опубликовало CNN.

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Подчеркивается, что документы не подлежат обнародованию для общественности, а их содержание будут защищено в рамках судебных правил.

Прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, который ведет дело о налоговых декларациях Трампа, отреагировал на решение суда в Twitter.

"Работа продолжается", – написал он.

The work continues. — Cyrus Vance, Jr. (@ManhattanDA) February 22, 2021

Адвокаты Трампа еще не прокомментировали произошедшее.

Летом 2020 года Верховный суд США разрешил выполнить решение суда низшей инстанции, согласно которому прокуроры Нью-Йорка могли получить налоговые документы президента, но не дал доступа к ним Конгрессу. Трамп пытался обжаловать это решение.

28 сентября The New York Times сообщила, что Трамп якобы 10 лет не платил федеральный подоходный налог. Он ответил, что в последние годы платил миллионы долларов федерального подоходного налога.

Наталия Медведева

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