Верховный суд США разрешил передать налоговые декларации Трампа прокурорам
22.02.2021, 23:35
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
Верховный суд США отказал 45-му президенту Дональду Трампу, который обжаловал разрешение на передачу его налоговых деклараций прокурорам Нью-Йорка. Свое решение суд обнародовал без дополнительных комментариев, документ опубликовало CNN.
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Подчеркивается, что документы не подлежат обнародованию для общественности, а их содержание будут защищено в рамках судебных правил.
Прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, который ведет дело о налоговых декларациях Трампа, отреагировал на решение суда в Twitter.
"Работа продолжается", – написал он.
The work continues.— Cyrus Vance, Jr. (@ManhattanDA) February 22, 2021
Адвокаты Трампа еще не прокомментировали произошедшее.
- Летом 2020 года Верховный суд США разрешил выполнить решение суда низшей инстанции, согласно которому прокуроры Нью-Йорка могли получить налоговые документы президента, но не дал доступа к ним Конгрессу. Трамп пытался обжаловать это решение.
- 28 сентября The New York Times сообщила, что Трамп якобы 10 лет не платил федеральный подоходный налог. Он ответил, что в последние годы платил миллионы долларов федерального подоходного налога.
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