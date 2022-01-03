"Виделся с Байденом более чем за неделю до симптомов". У главы Пентагона выявили COVID-19

У главы Пентагона Ллойда Остина выявили положительный тест на коронавирус. У него легкие симптомы, он планирует присутствовать на всех ключевых встречах онлайн, написал Остин в Twitter.

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"Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19. Я прошел его после того, как у меня появились симптомы, когда я был дома в отпуске", – написал он, уточнив, что течение болезни легкое, он следует указаниям врача.

Остин планирует присутствовать на ключевых встречах и обсуждениях онлайн, также он сохранит за собой все полномочия.

"Я проинформировал руководство о своем положительном результате теста, а также президента США Джо Байдена. Мои сотрудники начали отслеживание контактов и тестирование всех тех, с кем я контактировал за последнюю неделю. Моя последняя встреча с Байденом была во вторник, 21 декабря, более чем за неделю до появления симптомов. В то же утро у меня был отрицательный результат", – уточнил глава Пентагона.

Он уточнил, что вакцинация и ревакцинация "сделали болезнь намного более легкой, чем она могла бы быть в противном случае".

27 декабря Байден подписал оборонный бюджет на $768 млрд, где $300 млн – для Украины.

Владислав Сердюк

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