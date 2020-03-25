Вице-премьер Испании заразилась коронавирусом

Кармен Кальво (Фото: EPA)

У вице-премьера Испании Кармен Кальво – положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщило испанское правительство.

Анализ Кальво дал положительный результат на вирус в тесте, проведенном вчера, 24 марта, после ранее полученного отрицательного результата.

В представитель правительства добавил, что Кальво, родившаяся в 1957 году, чувствует хорошо себя и получает медицинскую помощь.

В Испании коронавирус выявлен у двух членов правительства Испании - министра по вопросам территориальной политики Каролины Дариас и министра по делам равноправия Ирене Монтеро, жены вице-премьера Пабло Иглесиаса. В самоизоляции находится королева Летисия, которая в начале марта участвовала в мероприятии с участием Монтеро.

Заражение коронавирусом подтверждено у председателя правительства Каталонии Кима Торры, председателя правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо и у других политиков.



22 марта канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на карантин , поскольку общалась с врачом, тест которого впоследствии дал положительный результат на коронавирус.

Ранее сегодня, 25 марта, сообщалось, что тест на коронавирус 71-летнего принца Чарльза показал положительный результат.

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