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Вице-премьер Испании заразилась коронавирусом

Вице-премьер Испании заразилась коронавирусом - Фото
Кармен Кальво (Фото: EPA)
25.03.2020, 19:45

Вице-премьер Испании Кармен Кальво заболела COVID-19

У вице-премьера Испании Кармен Кальво – положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщило испанское правительство.

Анализ Кальво дал положительный результат на вирус в тесте, проведенном вчера, 24 марта, после ранее полученного отрицательного результата.

В представитель правительства добавил, что Кальво, родившаяся в 1957 году, чувствует хорошо себя и получает медицинскую помощь.

В Испании коронавирус выявлен у двух членов правительства Испании - министра по вопросам территориальной политики Каролины Дариас и министра по делам равноправия Ирене Монтеро, жены вице-премьера Пабло Иглесиаса. В самоизоляции находится королева Летисия, которая в начале марта участвовала в мероприятии с участием Монтеро.

Заражение коронавирусом подтверждено у председателя правительства Каталонии Кима Торры, председателя правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо и у других политиков.

  • 22 марта канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на карантин, поскольку общалась с врачом, тест которого впоследствии дал положительный результат на коронавирус.
  • Ранее сегодня, 25 марта, сообщалось, что тест на коронавирус 71-летнего принца Чарльза показал положительный результат.

Читайте также: Коронавирус. Испания обогнала Китай по числу смертей от COVID-19

Медведева Наталия
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