Вице-президент США: Пора положить конец диктатуре Мадуро

Майк Пенс (фото - EPA)

Вице-президент США Майк Пенс призвал положить конец диктатуре Николаса Мадуро в Венесуэле. Он предупредил, что время для диалога прошло, пишет Deutsche Welle.

Как сообщается, Пенс выступил в Майами перед эмигрантами из Венесуэлы в преддверии запланированных на субботу массовых протестов оппозиции.

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Вице-президент отклонил возможность переговоров с режимом Мадуро.

По словам Пенса, на более раннем этапе все варианты действий были в арсенале, однако Мадуро ими не воспользовался.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал Мадуро воспользоваться предложенной амнистией, которую может объявить и.о. президента страны Хуан Гуайдо.

Страны Евросоюза и ряд государств Латинской Америки решили создать контактную группу по Венесуэле. При этом правительство Италии заявило, что не признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны из принципа невмешательства во внутренние дела других государств.

Мадуро борется с парламентом с 2015 года, когда оппозиция взяла там большинство. В январе диктатор вступил в должность президента второй раз, после чего спикер парламента Гуайдо объявил его узурпатором, а себя (на основании конституции) - и.о. президента. Он пообещал провести досрочные выборы.

Многие латиноамериканские стран, США и часть стран Запада поддержали 35-летнего оппозиционера. О поддержке диктатора заявили Россия, Турция, Беларусь, Китай, Боливия и Куба.