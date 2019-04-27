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27.04.2019, 20:27

Власти Батуми очистили озеро после поста посла Швеции в Twitter

Власти Батуми очистили озеро после поста посла Швеции в Twitter - Фото
Фото: twitter.com/UTidestrom

Ульрик Тидестрьом написал, что издали озеро Ардаган выглядит красивым, но вблизи уже так не кажется

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Власти грузинского города Батуми очистили озеро Ардаган после того, как посол Швеции в Грузии написал в Twitter о том, что озеро замусорено, опубликовав соответствующие фотографии. Об этом сообщает Грузия Online.

26 апреля Ульрик Тидестрьом написал, что издали озеро выглядит красивым, но вблизи уже так не кажется.

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Впоследствии компания, которая сотрудничает с мэрией Батуми, сообщила, что озеро очищено.

После этого шведский посол опубликовал в Twitter новые фотографии водоема.

"Озеро с танцующими фонтанами несколько часов тому назад. Я узнал, что озеро часто очищают, и власть расследует утечку из трубы. Полная красота озера восстановлена", - написал Тидестрьом.

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Теги: швеция, Грузия, посол, озеро
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