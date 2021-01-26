Власти Нидерландов о погромах: "Мы не будем капитулировать перед несколькими идиотами"

Власти Нидерландов крайне критически отреагировали на протесты против карантинных ограничений, которые переросли в погромы магазинов, поджоги автомобилей и столкновения с полицией. Уже арестованы более 180 человек, сообщает BBC.

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Правительство не намерено отменять комендантский час (с 21:00 до 4:30) после третьей ночи агрессивных протестов. Нарушителям грозит штраф в размере €95.

Министр юстиции Ферд Грапперхаус заявил, что власти не будут "капитулировать перед несколькими идиотами" — каждого, кто причинил ущерб, выследят и заставят заплатить за это.

Министр финансов Вопке Хекстра назвал погромщиков "мерзавцами", а начальник голландской полиции заявил, что беспорядки больше не имеют "никакого отношения к основному праву на мирный протест".

Владельцы магазинов в Роттердаме, Ден Бош и других городах провели утро вторника, убирая последствия беспорядков.

Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб адресовал "бесстыдным ворам" эмоциональное послание: "Тебе приятно, что ты помог разрушить свой город? Проснулся с полной сумкой наворованного рядом с собой?".

Мэры городов и правоохранители обратились к родителям с просьбой не пускать своих детей на улицы.

В некоторых южных городах, таких как Маастрихт и Бреда, на улице вышли футбольные фанаты, обещая защитить жителей от погромщиков. Экс-футболист Робин ван Перси призвал жителей Роттердама сохранить "наш прекрасный город" в неприкосновенности.

Премьер-министр Марк Рютте заявил, что полиция пользуется полной поддержкой правительства: "Беспорядки не имеют ничего общего с протестами или борьбой за свободу".

В стране с начала начала вспышки коронавируса зарегистрирован почти миллион случаев COVID-19. Более 13 500 человек умерли.

В Нидерландах пятый день продолжаются антикарантинные акции. Вчера протестующие перешли к более жестким действиям, начав грабить громить магазины. Полиция применила водометы.

Вадим Ребрина

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