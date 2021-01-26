UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Власти Нидерландов о погромах: "Мы не будем капитулировать перед несколькими идиотами"

26.01.2021, 22:52
Власти Нидерландов о погромах:
Фото - EPA

Власти Нидерландов крайне критически отреагировали на протесты против карантинных ограничений, которые переросли в погромы магазинов, поджоги автомобилей и столкновения с полицией. Уже арестованы более 180 человек, сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Правительство не намерено отменять комендантский час (с 21:00 до 4:30) после третьей ночи агрессивных протестов. Нарушителям грозит штраф в размере €95.

Министр юстиции Ферд Грапперхаус заявил, что власти не будут "капитулировать перед несколькими идиотами" — каждого, кто причинил ущерб, выследят и заставят заплатить за это.

Министр финансов Вопке Хекстра назвал погромщиков "мерзавцами", а начальник голландской полиции заявил, что беспорядки больше не имеют "никакого отношения к основному праву на мирный протест".

Владельцы магазинов в Роттердаме, Ден Бош и других городах провели утро вторника, убирая последствия беспорядков.

Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб адресовал "бесстыдным ворам" эмоциональное послание: "Тебе приятно, что ты помог разрушить свой город? Проснулся с полной сумкой наворованного рядом с собой?".

Мэры городов и правоохранители обратились к родителям с просьбой не пускать своих детей на улицы.

В некоторых южных городах, таких как Маастрихт и Бреда, на улице вышли футбольные фанаты, обещая защитить жителей от погромщиков. Экс-футболист Робин ван Перси призвал жителей Роттердама сохранить "наш прекрасный город" в неприкосновенности.

Премьер-министр Марк Рютте заявил, что полиция пользуется полной поддержкой правительства: "Беспорядки не имеют ничего общего с протестами или борьбой за свободу".

В стране с начала начала вспышки коронавируса зарегистрирован почти миллион случаев COVID-19. Более 13 500 человек умерли.

В Нидерландах пятый день продолжаются антикарантинные акции. Вчера протестующие перешли к более жестким действиям, начав грабить громить магазины. Полиция применила водометы. 

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
нидерланды марк рютте карантин   COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 