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Власти Узбекистана будут каждый день платить гражданам за ходьбу

02.11.2020, 16:54
Власти Узбекистана будут каждый день платить гражданам за ходьбу - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

За прохождение 10 000 шагов правительство будет платить 3 000 сумов (≈ 8 гривень)

В Узбекистане будут выплачивать деньги гражданам от 18 лет за прохождение 10 000 и более шагов в день. Указ подписал президент страны Шавкат Мирзиеев. 

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Те, кто пройдет в течение суток 10 000 и более шагов, получат на свой электронный кошелек 3 000 сумов (≈ 8 гривень). 

Гражданам, которые больше всех пройдут пешком среди жителей городов, будут выплачивать 300 000 сум (≈ 823 грн), сел – 500 000 сум (≈ 1373 грн). Тот, кто пройдет больше всех по стране, может получить 1 миллион сумов (≈ 2746 грн).

Для фиксации результатов пешей ходьбы будет создан специальный сайт. Поощрять любителей пеших прогулок будут за счет специального сбора, который будет взиматься с производителей вредных для здоровья продуктов. Список таких товаров пока не приводится, сообщает gazeta.uz

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Станислав Стороженко
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