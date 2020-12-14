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"Внешняя причина". У берегов Саудовской Аравии произошел взрыв на танкере

14.12.2020, 11:44
Взрыв на танкере Саудовская Аравия (скриншот видео Breakingology)

У берегов Джидды в Саудовской Аравии произошел взрыв на нефтяном танкере BW Rhine, который ходит под флагом Сингапура. Об этом сообщает BBC News.

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Отмечается, что неустановленный "внешний источник" ударил по танкеру, что привело к пожару и взрыву. Экипаж потушил огонь, пострадавших не было, но часть танкера была повреждена.

"Возможно, часть нефти вытекла из судна, но это не подтверждено, и приборы сейчас показывают, что уровень масла на борту находится на том же уровне, что и до инцидента," – заявили в компании-судовлалельце Hafnia.

В компании также сообщили, что танкер может вместить 60 000-80 000 тонн нефти, а на момент инцидента был заполнен на 84%.

  • Джидда – ключевой порт на Красном море и распределительный центр нефтяного гиганта Saudi Aramco, отмечают в издании. Сегодняшний инцидент произошел спустя месяц после взрыва на греческом нефтяном танкере в аравийском порту Шукайк. Тогда военная коалиция под руководством Эр-Рияда обвинила в атаке йеменских повстанцев-хути.
Марк Сировой
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