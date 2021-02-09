Во Флориде хакеры взломали систему водоснабжения и попытались отравить воду

На прошлой неделе хакеры получили доступ к водоочистным сооружениям небольшого американского городка во Флориде и ненадолго изменили уровень щелочи в питьевой воде. Об этом сообщает The New York Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как заявил на пресс-конференции 9 февраля шериф Боб Гуалтьери, кибератака в Олдсмаре, городе с населением 15 000 человек в районе залива Тампа, была обнаружена до того, как смогла принести вред.

Он сказал, что уровень гидроксида натрия (основного ингредиента в очистителе канализации) был изменен со 100 частей на миллион до 11 100 частей на миллион – это опасная для здоровья людей концентрация.

Власти заявили, что атака началась утром в пятницу, 5 февраля. Сотрудник водоканала заметил, что кто-то контролирует его компьютер. Сначала он не обратил внимания, поскольку руководство имеет возможность удаленного доступа. Примерно через 5,5 часов работник заметил, что на компьютере начали открываться разные программы, а уровень щелочи изменился.

По словам шерифа, хакеры контролировали систему от трех до пяти минут, после этого им заблокировали доступ.

Читайте также: "Это выглядит намного хуже, чем мы опасались". В США недооценили хакерские атаки из РФ

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.