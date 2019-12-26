Во Франции более 20 человек отравились на рождественской службе

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Не менее 21 человека обратились в больницу, после того как почувствовали себя плохо во время службы, приуроченной к празднованию католического Рождества, в городе Карлепоне (регион О-де-Франс) на севере Франции. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Спасателей вызвали в церковь прямо во время богослужения, когда сразу несколько прихожан пожаловались на сильную головную боль.

Двое пострадавших находились в тяжелом состоянии, одного из них доставили в больницу Лилля, другого - в медицинское учреждение Гаша.

Еще 19 человек в состоянии средней тяжести госпитализированы в Компьене. Из здания храма эвакуировали около 150 человек.

По предварительным данным, причиной отравления стал угарный газ - токсичное соединение монооксида углерода без вкуса и запаха.

В высокой концентрации оно вызывает паралич и потерю сознания. СО используется на производстве для синтеза ряда органических веществ и может выделяться при газификации помещений.

Как именно газ оказался в церковных помещениях, сейчас устанавливает прокуратура.

15 апреля в Париже собор Нотр-Дам де Пари. загорелся собор

В течение суток после пожара в Нотр-Дам де Пари на восстановление собора благотворители по всему миру пожертвовали почти $1 млрд.

Читайте также: Крышу Нотр-Дама хотят превратить в фруктовый сад

15 апреля в Париже собор Нотр-Дам де Пари. загорелся собор

В течение суток после пожара в Нотр-Дам де Пари на восстановление собора благотворители по всему миру пожертвовали почти $1 млрд.

Читайте также: Крышу Нотр-Дама хотят превратить в фруктовый сад