Во Франции более 20 человек отравились на рождественской службе

Не менее 21 человека обратились в больницу, после того как почувствовали себя плохо во время службы, приуроченной к празднованию католического Рождества, в городе Карлепоне (регион О-де-Франс) на севере Франции. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Спасателей вызвали в церковь прямо во время богослужения, когда сразу несколько прихожан пожаловались на сильную головную боль.
Двое пострадавших находились в тяжелом состоянии, одного из них доставили в больницу Лилля, другого - в медицинское учреждение Гаша.
Еще 19 человек в состоянии средней тяжести госпитализированы в Компьене. Из здания храма эвакуировали около 150 человек.
По предварительным данным, причиной отравления стал угарный газ - токсичное соединение монооксида углерода без вкуса и запаха.
В высокой концентрации оно вызывает паралич и потерю сознания. СО используется на производстве для синтеза ряда органических веществ и может выделяться при газификации помещений.
Как именно газ оказался в церковных помещениях, сейчас устанавливает прокуратура.
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