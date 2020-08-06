Во Франции мужчина взял заложников в банке

Злоумышленник якобы вооружен пистолетом

Во французском городе Гавр вооруженный мужчина взял в заложники пять человек в отделении банка. Об этом сообщает Le Figaro.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам источника издания в полиции, изначально мужчина захватил шесть человек, впоследствии одну женщину он освободил. Злоумышленник якобы вооружен пистолетом.

По сообщениям СМИ, он требует "освободить незаконно заключенных в израильскую тюрьму палестинских детей", а также право доступа на Храмовую гору в Иерусалиме для палестинцев младше 40 лет. Кроме того сообщается, что мужчина имеет психиатрический диагноз, а также что против него было открыто дело о похищении людей.

На месте работает полицейский спецназ.

3 августа в отделение банка в бизнес-центре Леонардо в Шевченковском районе Киева зашел мужчина, сказал, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию. Он отпустил всех, кроме руководителя отделения, которая осталась "по собственному решению". 30-летний гражданин Узбекистана потребовал "арестовать всех президентов", а также "ввести по всей планете военное положение". Позже злоумышленника задержали сотрудники СБУ, взрывчатки у него при себе не было.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.