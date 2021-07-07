Во Франции пообещали ответить Москве на "российское шампанское". Не исключают иск в суд
Во Франции отреагировали на новый закон РФ, согласно которому появилось новое понятие "российского шампанского" – министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан пообещал, что французская сторона начнет действовать "в ближайшие дни". Также во Франции не исключили судебное разбирательство с Россией, сообщает France24 .
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"Как только мы изучим все ограничения (которые устанавливает закон), мы начнем взаимодействие с российскими властями, а также вынесем это на европейский уровень, чтобы защитить интересы наших производителей, а особенно наши географические указания", – отметил глава французского МИД.
Он заявил, что если Россия нарушила правила Всемирной торговой организации, Москва может ожидать от Франции иск.
По словам Ле Дриана закон о "российском шампанском" был явно "нацелен на французские продукты". Межпрофессиональный комитет вин Шампани уже выступил против этого документа, заявив, что французское производство шампанского должно быть защищено законом.
Для шампанского могут использоваться только три вида винограда: шардоне, пино менье и пино нуар. Выдерживают напиток от двух до шести лет, обычно он обладает белым или розовым цветом.
- 3 июля глава РФ Путин подписал закон, согласно которому "шампанским" можно называть только игристые вина, произведенные в России.
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