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Во Франции пообещали ответить Москве на "российское шампанское". Не исключают иск в суд

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2021, 10:40
Во Франции пообещали ответить Москве на
Иллюстративное фото: pixabay.com

Во Франции отреагировали на новый закон РФ, согласно которому появилось новое понятие "российского шампанского" – министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан пообещал, что французская сторона начнет действовать "в ближайшие дни". Также во Франции не исключили судебное разбирательство с Россией, сообщает France24 .

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"Как только мы изучим все ограничения (которые устанавливает закон), мы начнем взаимодействие с российскими властями, а также вынесем это на европейский уровень, чтобы защитить интересы наших производителей, а особенно наши географические указания", – отметил глава французского МИД.

Он заявил, что если Россия нарушила правила Всемирной торговой организации, Москва может ожидать от Франции иск.

По словам Ле Дриана закон о "российском шампанском" был явно "нацелен на французские продукты". Межпрофессиональный комитет вин Шампани уже выступил против этого документа, заявив, что французское производство шампанского должно быть защищено законом.

СПРАВКА. Шампанское – разновидность игристого вина, произведенного во французской провинции Шампань. Изготавливается оно по методу шампанизации, при котором виноград сбраживается естественным образом.

Для шампанского могут использоваться только три вида винограда: шардоне, пино менье и пино нуар. Выдерживают напиток от двух до шести лет, обычно он обладает белым или розовым цветом.

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Дарья Мостовая
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