Водителю боксера Джошуа предъявили обвинение в ДТП, где погибли два человека
Энтони Джошуа (Фото: ЕРА)

Полиция Нигерии обвинила водителя британского боксера Энтони Джошуа в совершении смертельного ДТП вблизи города Лагос, где погибли два человека. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на полицию страны.

По данным правоохранителей, 46-летнему Аденийи Моболаджи Кайоде предъявлено четыре обвинения, в частности в опасном вождении, что привело к смерти, неосмотрительном и небрежном вождении, вождении без должного внимания, а также вождении без действительного национального водительского удостоверения. Рассмотрение дела состоится 20 января.

Читайте также
Дуэйн Джонсон: "Усик – невероятный человек, и я действительно его уважаю". Эксклюзивное интервью LIGA.net

ДТП произошло в 29 декабря вблизи Лагоса. Тогда черный внедорожник Lexus с Джошуа на заднем сиденье столкнулся с грузовиком.

В результате аварии погибли двое пассажиров – Латиф Айоделе и Сина Гами. Оба были тренерами спортсмена. Сам Энтони Джошуа получил незначительные травмы, его доставили в больницу.

Авария произошла через несколько дней после того, как Джошуа нокаутировал американскую звезду социальных сетей Джейка Пола в шестом раунде боя в Майами.

  • Британец дважды встречался на ринге с украинским чемпионом Александром Усиком. 25 сентября 2021 года Усик победил Джошуа по решению судей.
  • В августе 2022 года прошел бой-реванш, в котором украинский боксер во второй раз одолел британца по очкам.
дтпЭнтони Джошуанигерияобвинение