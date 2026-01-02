Водителю боксера Джошуа предъявили обвинение в ДТП, где погибли два человека

Энтони Джошуа (Фото: ЕРА)

Полиция Нигерии обвинила водителя британского боксера Энтони Джошуа в совершении смертельного ДТП вблизи города Лагос, где погибли два человека. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на полицию страны.

По данным правоохранителей, 46-летнему Аденийи Моболаджи Кайоде предъявлено четыре обвинения, в частности в опасном вождении, что привело к смерти, неосмотрительном и небрежном вождении, вождении без должного внимания, а также вождении без действительного национального водительского удостоверения. Рассмотрение дела состоится 20 января.

ДТП произошло в 29 декабря вблизи Лагоса. Тогда черный внедорожник Lexus с Джошуа на заднем сиденье столкнулся с грузовиком.

В результате аварии погибли двое пассажиров – Латиф Айоделе и Сина Гами. Оба были тренерами спортсмена. Сам Энтони Джошуа получил незначительные травмы, его доставили в больницу.

Авария произошла через несколько дней после того, как Джошуа нокаутировал американскую звезду социальных сетей Джейка Пола в шестом раунде боя в Майами.