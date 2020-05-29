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Военачальник Китая не исключает применения военной силы против Тайваня

Военачальник Китая не исключает применения военной силы против Тайваня - Фото
Фото: Jerome Favre/EPA
29.05.2020, 11:49

Глава китайского парламента Ли Чжаншу заявляет, что "путь независимости Тайваня ведет в тупик, а любое противостояние закону будет жестоко наказано"

Китай "не обещает отказаться от применения силы и оставляет за собой право принять все необходимые меры для контроля ситуации в Тайваньском проливе". Об этом заявил начальник Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал Ли Цзочэн, сообщает Reuters

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"Если будет потеряна возможность мирного воссоединения, народные вооруженные силы вместе со всей нацией, включая народ Тайваня, предпримут все необходимые шаги, чтобы решительно разгромить любые сепаратистские заговоры или действия", - заявил он.

Reuters сообщает, что Китай никогда не отказывался от силовых сценариев захвата острова, однако его военные никогда не делали таких заявлений публично.

Заявление Ли Цзочэн прозвучало по случаю 15-й годовщины принятия закона, позволяющего применить армию против Тайваня в случае, если тот откажется признавать над собой власть Китая. Пекин считает Тайвань китайской провинцией. В Тайване называют себя независимой Китайской Республикой и стремятся к международному признанию.

  • 2 января 2019 года президент Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай рассматривает силовой вариант “возвращения” Тайваня в состав КНР. 
  • 28 мая парламент Китая поддержал законопроект, который ограничит автономию Гонконга.
Владислав Сердюк
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