Военачальник Китая не исключает применения военной силы против Тайваня

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Китай "не обещает отказаться от применения силы и оставляет за собой право принять все необходимые меры для контроля ситуации в Тайваньском проливе". Об этом заявил начальник Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал Ли Цзочэн, сообщает Reuters.

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"Если будет потеряна возможность мирного воссоединения, народные вооруженные силы вместе со всей нацией, включая народ Тайваня, предпримут все необходимые шаги, чтобы решительно разгромить любые сепаратистские заговоры или действия", - заявил он.

Reuters сообщает, что Китай никогда не отказывался от силовых сценариев захвата острова, однако его военные никогда не делали таких заявлений публично.

Заявление Ли Цзочэн прозвучало по случаю 15-й годовщины принятия закона, позволяющего применить армию против Тайваня в случае, если тот откажется признавать над собой власть Китая. Пекин считает Тайвань китайской провинцией. В Тайване называют себя независимой Китайской Республикой и стремятся к международному признанию.

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28 мая парламент Китая поддержал законопроект, который ограничит автономию Гонконга.