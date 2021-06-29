Военная база США в Сирии подверглась ракетном обстрелу
На востоке Сирии военная база США была обстреляна ракетами, сообщает CNN. Потерь среди американских военнослужащих нет.
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В министерстве обороны США предполагают, что обстрел велся действующими в районе Дйр-эз-Зора ополченцами, которых поддерживает Иран, но точно происхождение ракет не подтверждено.
Представитель миссии под руководством США в Сирии полковник Уэйн Маратто заявил о множественных ракетных ударах. По словам Маратто, раненых нет, ущерб от атаки оценивается.
Силы США открывали контрбатарейный огонь по позициям, с которых были запущены ракеты, сообщил Маратто.
Обстрел последовал за авиаударами, которые в воскресенье, 27 июня, США нанесли по объектам проиранских боевиков в Сирии и Ираке.
- 26 февраля 2021 года стало известно, что США нанесли воздушный удар по поддерживаемым Ираном боевикам в Сирии, он стал первой военной акцией, предпринятой администрацией президента США Джо Байдена.
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