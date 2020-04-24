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Военные в США выясняют, может ли коронавирус стать биологическим оружием

Военные в США выясняют, может ли коронавирус стать биологическим оружием - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
24.04.2020, 10:22

В рамках программы Пентагона по биологической и химической безопасности в исследования и борьбу с коронавирусом вложили $150 млн

Разведка США и Пентагон исследуют возможность использования коронавируса в качестве биологического оружия. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. 

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В оборонном ведомстве США уточняют, что это не означает, что они верят в теорию о лабораторном происхождении вируса (эта теория по-прежнему изучается), однако теперь разведка пытается выяснить, может ли COVID-19 стать биологическим оружием.

"В своем природном состоянии вирус может быть использован в качестве биологического оружия менее продвинутыми в техническом плане группами, или страны с более продвинутой программой биологического оружия могут изменить его характеристики", - говорит Энди Вебер, экс-помощник министра обороны по программам ядерной, химической и биологической защиты при Обаме.

Другой источник Politico предположил, что противник может естественным образом кого-то заразить вирусом, а тот человек распространит его в "нужном месте". "С точки зрения биотерроризма, COVID-19 очень доступен. Образцы есть по всему миру", - говорит Вебер.

Эксперты по биозащите говорят, что COVID-19 вряд ли станет оружием из-за его крайне заразной природы, которая может иметь неприятные последствия для любой группы, пытающейся распространить его. Однако ФБР уже фиксирует случаи, когда "члены экстремистских группировок поощряют друг друга распространять вирус в случае заражения".

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения пока нет.
  • 14 апреля сообщалось, что в США хотят расследовать причины пандемии коронавируса, а также роль ВОЗ и Китая в этом. 

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Владислав Сердюк
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