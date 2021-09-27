Воевавших в Крыму и на Донбассе боевиков не берут в ЧВК Вагнера – ВВС

Российская ЧВК Вагнера набирает наемников в Мали, но прием боевиков, воевавших на Донбассе, запрещен. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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По словам двух источников издания, набор для участия в африканской операции проводится на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Согласно требованиям, в частную военную компанию не примут граждан Грузии, а также родившихся на территории Украины. В частности, уроженцев оккупированных Россией Крыма и части Донбасса.

Издание отмечает, что такая норма "вызывает определенное возмущение" у боевиков, воевавших за террористические организации ДНР и ЛНР.

В июле этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что до конца года часть военных баз в Мали будет закрыта. Занять место французов поспешили российские наемники из "ЧВК Вагнера". Обстановка в Мали нестабильная — за последний год там произошли два военных переворота.

30 июля 2018 года Служба безопасности Украины сообщала, что из трех наемников ЧВК Вагнера, которые воевали в Сирии, двое принимали участие в войне на Донбассе.

26 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что переходное правительство Мали обратилось к наемникам из российской ЧВК Вагнера для "борьбы с терроризмом". Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что возможное вмешательство "вагнеровцев" в Мали будет иметь "немедленные последствия для сотрудничества между ЕС и переходным правительством".

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Виктория Найдёнова

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