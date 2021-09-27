UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Воевавших в Крыму и на Донбассе боевиков не берут в ЧВК Вагнера – ВВС

27.09.2021, 17:32
Воевавших в Крыму и на Донбассе боевиков не берут в ЧВК Вагнера – ВВС - Фото
Шеврон боевиков ЧВК Вагнера, задержанных под Минском (скриншот видео)

Российская ЧВК Вагнера набирает наемников в Мали, но прием боевиков, воевавших на Донбассе, запрещен. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам двух источников издания, набор для участия в африканской операции проводится на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Согласно требованиям, в частную военную компанию не примут граждан Грузии, а также родившихся на территории Украины. В частности, уроженцев оккупированных Россией Крыма и части Донбасса.

Издание отмечает, что такая норма "вызывает определенное возмущение" у боевиков, воевавших за террористические организации ДНР и ЛНР.

В июле этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что до конца года часть военных баз в Мали будет закрыта. Занять место французов поспешили российские наемники из "ЧВК Вагнера". Обстановка в Мали нестабильная — за последний год там произошли два военных переворота.

  • 30 июля 2018 года Служба безопасности Украины сообщала, что из трех наемников ЧВК Вагнера, которые воевали в Сирии, двое принимали участие в войне на Донбассе.
  • 26 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что переходное правительство Мали обратилось к наемникам из российской ЧВК Вагнера для "борьбы с терроризмом". Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что возможное вмешательство "вагнеровцев" в Мали будет иметь "немедленные последствия для сотрудничества между ЕС и переходным правительством".

Читайте также: Дело о ЧВК. Генерала Бурбу заслушали в режимном помещении под протокол – Безуглая

Виктория Найдёнова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Эммануэль Макрон чвк вагнера мали временно оккупированные территории
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 