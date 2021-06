"Воскресили" вымерший вид. Исчезнувшая 150 лет назад австралийская мышь оказалась жива

Ученые выяснили, что австралийская мышь Гульда, считавшаяся вымершей с середины XIX века, на самом деле все еще жива. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Мышь, дожившая до наших дней, в последние 150 лет была известна под другим названием – Pseudomys fieldi. Она обитает всего на нескольких островах у побережья западной Австралии.

Анализ ДНК идентифицировал мышь как ошибочно признанную вымершей. Исследовав ДНК музейных образцов восьми вымерших видов грызунов, ученые заявили, что Гульда до сих пор жива, просто почти не попадается людям на глаза, и в настоящее время классифицируется как Pseudomys fieldi. Ученые заявили о "таксономическом воскрешении" этого вида грызунов.

Гульда (Pseudomys gouldii) – это небольшие всеядные грызуны, которые веками были распространены на востоке и юге Австралии. Внешним видом они напоминают крыс, но более "компактных". Длина грызунов – около 10 см.

Небольшие семейные группы животных обитали в вырытых норах на глубине около 15 сантиметров. Исторические данные свидетельствуют, что до прихода европейцев в Австралию мышь Гульда была многочисленным видом на континенте. Однако прибытие колонизаторов привело к резкому сокращению популяций грызунов. Ученые предполагают, что австралийских грызунов могли вытеснить "импортные", или же их выловили домашние коты, которых привезли поселенцы.



