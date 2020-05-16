ВОЗ не рекомендует распылять дезинфицирующие средства на больших площадях

Фото: EPA

Распыление дезинфицирующих средств на больших пространствах или в просторных помещениях может принести больше вреда, чем пользы. Самая плохая идея — опрыскивание людей. Об этом говорится в обновленной рекомендации ВОЗ по инфекционному контролю, сообщает CNN.

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ВОЗ процитировала исследования, показывающие, что распыление отбеливателя или других химических веществ на большой территории неэффективно. То же самое касается дезинфекции ультрафиолетовым светом.

"Кроме того, распыление дезинфицирующих средств может привести к риску для глаз, раздражению дыхательных путей или кожи и связанным с этим последствиям для здоровья", - говорится в заявлении ВОЗ.

Известно, что в некоторых странах мыли целые улицы, в других - тротуары, но ВОЗ сказала, что это, вероятно, пустая трата сил.

На утро 16 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 628 549 человек, 308 645 умерли, 1 758 039 выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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