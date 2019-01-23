Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.01.2019, 20:41

Возле консульства США в Женеве прогремел взрыв

Возле консульства США в Женеве прогремел взрыв - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Дипучреждение закрыто, оно возобновит свою работу завтра

Реклама
Реклама

Сегодня возле здания консульства США в Женеве произошел взрыв, вызванный неисправностью электрической проводки. Никто не пострадал. Об этом сообщает издание Stars and Stripes.

"Взрыв был связан с работой электрической распределительной коробки, охлаждаемой маслом. Ремонт займет несколько часов", - сообщили в посольстве США в Берне.

Реклама

"Местная полиция считает этот район безопасным", - добавили в посольстве.

Консульство США в Женеве было закрыто сегодня днем. Оно возобновит свою работу завтра.

Взрыв, который вчера прогремел в одном из ресторанов Приморского района Одессы, произошел вследствие детонации самодельного взрывного устройства

Отправить:
Распечатать:
Теги: США, взрыв, дипломат, консульство, Женева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 