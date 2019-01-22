В Одессе сдетонировало взрывное устройство: видео последствий

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Полиция расследует правонарушение как умышленное уничтожение или повреждение имущества

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Взрыв, который сегодня прогремел в одном из ресторанов Приморского района Одессы, произошел вследствие детонации самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Установлено, что на месте происшествия сдетонировало самодельное взрывное устройство", - сказано в сообщении.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

Вчера в полицию поступило сообщение о том, что у ресторана в Ванном переулке в Одессе прогремел взрыв. В результате взрыва один человек получил повреждения в виде резаной раны предплечья.

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Теги: полиция, взрыв, одесса, ресторан, бомба
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