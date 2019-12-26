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Возможная дочь Путина стала членом правительственного совета

Возможная дочь Путина стала членом правительственного совета - Фото
Екатерина Тихонова (справа) - скриншот с видео
26.12.2019, 20:23

Также членом совета стала Ксения Шойгу — младшая дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу

Глава российского фонда Иннопрактика Катерина Тихонова, которую называют дочерью президента РФ Владимира Путина, стала членом совета по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве РФ. Об этом сообщает Медуза.

Постановления о создании совета и о его составе опубликованы на сайте правительства РФ.

Также членом совета стала Ксения Шойгу — младшая дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу. Она вошла в совет как руководитель оргкомитета полумарафона "ЗаБег.РФ".

Всего в совете состоят 28 человек. Его председателем назначена вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Медуза уточняет, что Тихонова занимается акробатическим рок-н-роллом. Вместе с партнером Иваном Климовым она участвовала в чемпионатах России, Европы и мира. На чемпионате России 2014 года пара завоевала серебро.

Ксения Шойгу руководит проектом "Лига героев", который проводит массовые спортивные мероприятия для любителей. Среди них забег с препятствиями "Гонка героев" и полумарафон "ЗаБег.РФ".

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