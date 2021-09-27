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Впервые в истории мэром столицы Германии станет женщина

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 12:59
Впервые в истории мэром столицы Германии станет женщина - Фото
Франциска Гиффай (Фото: Clemens Bilan/EPA)

После региональных выборов в Германии бургомистром Берлина станет кандидат от социал-демократов Франциска Гиффай. Это первая женщина, которая займет должность мэра немецкой столицы, сообщает Reuters.

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В правительстве Ангелы Меркель Гиффай была министром по делам семьи. Ранее ее рассматривали в качестве кандидата в главы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на национальном уровне, но она ушла с должности в мае после скандала о плагиате в своей докторской диссертации.

Пост мэра Берлина до выборов занимал Майкл Мюллер, который решил больше не баллотироваться.

В Берлине СДПГ набрала 21,4% голосов, за ними следуют Зеленые с 18,9%, а блок ХДС/ХСС Меркель оказался лишь на третьем месте, набрав 18,1% голосов.

Читайте также: Германия в преддверии самых непредсказуемых выборов. Что будет со страной после Меркель

Елизавета Кумбер
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Германия бундестаг выборы берлин сдпг
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