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Впервые за 30 лет США выдворили двух китайских дипломатов

Впервые за 30 лет США выдворили двух китайских дипломатов - Фото
Фото: EPA
16.12.2019, 07:05

По данным The New York Times, сотрудники китайского посольства пытались проникнуть на военную базу в штате Вирджиния

Впервые за 30 лет США тайно выдворили двух дипломатов из Китая из-за подозрений в шпионаже. Об этом сообщает The New York Times.

Издание уточнило, два сотрудника китайского посольства в конце сентября пытались незаконно проникнуть на базу сил специальных операций в штате Вирджиния. Они хотели выяснить информацию о работе системы безопасности на военной базе.

Китайские дипломаты вместе с супругами подъехали к контрольно-пропускному пункту для въезда на территорию базы. Охранник, понимая, что у них нет разрешения на въезд, сказал им проехать через ворота, развернуться и выехать с территории базы.

Однако дипломаты продолжили движение по территории, пока пожарные машины не преградили им путь. Они сказали, что не поняли инструкций охранника и просто заблудились.

Через несколько недель после проникновения на базу Государственный департамент ввел ограничения для китайских дипломатов. Их обязали заранее уведомлять о любых официальных встречах с американскими дипломатами, местными должностными лицами, а также о визитах в колледжи или исследовательские институты.

"Представители американской разведки говорят, что Китай представляет большую шпионскую угрозу, чем любая другая страна", - отмечается в сообщении.

  • 2 декабря Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch.
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