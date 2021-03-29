Впервые за шесть месяцев. В Лондоне не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 за сутки
29.03.2021, 15:58
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Вчера, 28 марта, впервые за шесть месяцев в Лондоне не зафиксирована ни одна смерть из-за COVID-19. Об этом сообщает BBC со ссылкой министерство здравоохранения Англии.
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На пике кризиса в апреле прошлого года в столице Великобритании от осложнений, связанных с коронавирусом, умирало около 230 человек в день.
"Это фантастическая веха, но мы еще очень далеки от того, чтобы вернуться к нормальной жизни", – цитирует BBC одного из врачей.
Предыдущий раз нулевая смертность от коронавируса в Лондоне была зафиксирована в сентябре.
На Лондон приходится 12% всех летальных случаев от COVID-19 в Великобритании.
- В Мексике пересмотрели число умерших от COVID-19: теперь больше только в США.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 8346 новых заболевших COVID-19, умерли 178 пациентов.
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