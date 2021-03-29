В Мексике пересмотрели число умерших от COVID-19: теперь больше только в США

В Мексике пересмотрели данные о количестве связанных с COVID-19 смертей, оно выросло на 60%, сообщает BBC. Страна заняла второе место в мире по официальной смертности от коронавируса после США.

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По новым данным Министерства здравоохранения Мексики, от осложнений, связанных с COVID-19, в стране умерли более 321 000 человек. Больше только в США – 562 000, ранее также Мексику опережала Бразилия – там умерли 312 000 человек.

Пересмотр коснулся данных с начала пандемии и до шестой недели 2021 года. Ранее количество умерших за этот период оценивалось в 182 301, по новым данным – в 294 287. С середины февраля в Мексике от коронавируса умерли еще 26 772 человека.

Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор подвергается сильной критике за действия во время кризиса. Оппозиция обвиняет его в преуменьшении серьезности пандемии и в задержка с программой вакцинации.

Эксперты ранее предупреждали, что истинное число умерших в Мексике из-за COVID-19 может быть выше из-за низкого уровня тестирования, отмечает BBC. Также во многих штатах нехватка коек в палатах интенсивной терапии могла привести к тому, что большое количество людей умирали дома.

Новые цифры были получены после анализа избыточных смертей и свидетельств о смерти.

Вчера стало известно, что Индия может в мае восстановить поставки вакцины от коронавируса, приостановленные из-за тяжелой ситуации с заболеваемостью внутри страны.

За прошедшие сутки в Украине выявили 8346 новых заболевших COVID-19, умерли 178 пациентов.

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Денис Юдин

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