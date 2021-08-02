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В Сиднее привлекли армию следить, чтобы зараженные COVID-19 сидели дома

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 10:52
В Сиднее привлекли армию следить, чтобы зараженные COVID-19 сидели дома - Фото
Сидней, Австралия (Фото: ЕРА)

В столице Австралии Сиднее военные выйдут на патрулирование, чтобы контролировать соблюдение изоляции заболевших COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

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Около 300 военнослужащих, которые не будут вооружены, с понедельника, 2 августа 2021 года, начали обходить дома в Сиднее. Они должны будут убедиться, что люди с положительным результатом анализа на коронавирус соблюдают условия самоизоляции.

Также военные будут сопровождать полицейских, патрулирующих районы Сиднея, где зарегистрировали наибольшее число заболевших COVID-19.

Бригадный генерал Мик Гарравей, руководящий развернутыми в городе частями, подчеркнул, что армия – не правоохранительный орган и не будет брать на себя подобные функции. По его словам, военные помогут доставлять еду и открывать пункты вакцинации.

В австралийском штате Южный Уэльс, где находится Сидней, за прошедшие сутки были зафиксированы 207 новых случаев коронавируса. В конце прошлой недели был зафиксирован рекорд по новым заболевшим за последние 16 месяцев. Правительство продлевает карантинные меры, чтобы препятствовать вспышке болезни, связанной с распространением штамма дельта.

Денис Юдин
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Австралия Сидней коронавирус COVID-19
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