Второй день выборов в Европарламент: голосуют Ирландия и Чехия

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Сегодня в Ирландии и Чехии проходят выборы в Европейский парламент, передает Deutsche Welle.

Накануне выборы прошли в Нидерландах и Великобритании. В целом выборы продлятся четыре дня.

По данным экзитполов, в Нидерландах наибольшее количество голосов получила Партия труда – 18%. В Великобритании экзитпол не проводился.

Проголосуют около 427 млн человек, поэтому выборы в Европарламент – вторые по количеству избирателей в мире после индийских.

В парламент изберут 751 депутата. За каждой страной зарезервировано определенное количество мест в Европарламенте. Больше всего – у Германии (96), Франции (74), Италии и Британии (по 73).

Небольшие страны, такие как Кипр, Люксембург и Мальта представлены в парламенте шестью депутатами.

Когда Великобритания выйдет из состава ЕС, количество депутатов сократится до 705 и тогда британские места распределят между Францией, Испанией (по пять мандатов), Италией и Нидерландами (по три мандата), Ирландией (два), еще девять стран – по одному. Германия не получит ни одного дополнительного мандата, поскольку 96 – это максимально количество.

13 мая еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова предупредила об угрозе манипуляции результатами выборов в Европарламент со стороны ряда стран, включая Россию.

Вчера, 23 мая, генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию и другие страны "с враждебными намерениями", что Альянс готов применить все доступные средства при ответе на кибератаки.