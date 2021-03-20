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Второй военный корабль США идет в Черное море

20.03.2021, 12:10
Второй военный корабль США идет в Черное море - Фото
USS Thomas Hudner (Фото – Шестой флот США)

В Черное море направился второй корабль ВМС США, эсминец Thomas Hudner. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Шестого флота США.

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Эсминец будет участвовать в операциях по морской безопасности в регионе.

С 19 по 29 марта в Черном море планируется проведение учений НАТО Sea Shield 2021, в которых примут участие более 2000 военных из 8 стран, 18 боевых кораблей и 10 самолетов. Организует учения ВМС Румынии.

СПРАВКА. USS Thomas Hudner – эсминец класса Arleigh Burke, оснащенный боевой информационно-управляющей системой Aegis, которая представляет собой интегрированную сеть корабельных средств для отслеживания и поражения вражеских целей.

Денис Юдин
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черное море вмс сша шестой флот сша USS Thomas Hudner Sea Shield 2021
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