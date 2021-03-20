Второй военный корабль США идет в Черное море
20.03.2021, 12:10
USS Thomas Hudner (Фото – Шестой флот США)
В Черное море направился второй корабль ВМС США, эсминец Thomas Hudner. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Шестого флота США.
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Эсминец будет участвовать в операциях по морской безопасности в регионе.
С 19 по 29 марта в Черном море планируется проведение учений НАТО Sea Shield 2021, в которых примут участие более 2000 военных из 8 стран, 18 боевых кораблей и 10 самолетов. Организует учения ВМС Румынии.
СПРАВКА. USS Thomas Hudner – эсминец класса Arleigh Burke, оснащенный боевой информационно-управляющей системой Aegis, которая представляет собой интегрированную сеть корабельных средств для отслеживания и поражения вражеских целей.
- Вчера, 19 марта, в Черное море вошел ракетный крейсер USS Monterey.
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