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31.05.2019, 15:08

ВЦИОМ после падения рейтинга Путина меняет методику опроса

ВЦИОМ после падения рейтинга Путина меняет методику опроса - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

В Кремле высказали недовольство обнародованным ранее рекордно низким рейтингом президента РФ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изменил методику измерения рейтинга доверия к президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину после того, как в Кремле высказали свое недовольство обнародованным ранее рекордно низким рейтингом Путина. Об этом сообщает Радио Свобода.

На прошлой неделе ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, которые показали снижение доверия к Путину до минимума за 13 лет - 31,7%. При этом 65,8% респондентов заявили, что в целом одобряют деятельность президента.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попросил социологов объяснить, "как может падать уровень доверия, но расти электоральный рейтинг".

Социологи сначала заявили, что у Путина низкий рейтинг потому, что население РФ не верит в повышение уровня жизни. Однако через какое-то время ВЦИОМ изменил свою точку зрения, заявив, что падает не доверие к Путину, а частота его упоминаний в списке политиков, которым доверяют россияне.

После этого ВЦИОМ дополнил методику опроса о доверии политикам закрытым вопросом, который предусматривает конкретные имена и фамилии. В этом формате о доверии к Путину заявили более 72% опрошенных.

Как показали результаты последнего соцопроса совместного соцопроса центра Социальный мониторинг, Украинского института социальных исследований им. Яременко и социологической группы Рейтинг, 19,3% украинцев - за восстановление отношений с Россией и другими странами СНГ.

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Теги: владимир путин, рейтинг, ВЦИОМ, социология
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