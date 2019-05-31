ВЦИОМ после падения рейтинга Путина меняет методику опроса

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изменил методику измерения рейтинга доверия к президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину после того, как в Кремле высказали свое недовольство обнародованным ранее рекордно низким рейтингом Путина. Об этом сообщает Радио Свобода.

На прошлой неделе ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, которые показали снижение доверия к Путину до минимума за 13 лет - 31,7%. При этом 65,8% респондентов заявили, что в целом одобряют деятельность президента.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попросил социологов объяснить, "как может падать уровень доверия, но расти электоральный рейтинг".

Социологи сначала заявили, что у Путина низкий рейтинг потому, что население РФ не верит в повышение уровня жизни. Однако через какое-то время ВЦИОМ изменил свою точку зрения, заявив, что падает не доверие к Путину, а частота его упоминаний в списке политиков, которым доверяют россияне.

После этого ВЦИОМ дополнил методику опроса о доверии политикам закрытым вопросом, который предусматривает конкретные имена и фамилии. В этом формате о доверии к Путину заявили более 72% опрошенных.

Как показали результаты последнего соцопроса совместного соцопроса центра Социальный мониторинг, Украинского института социальных исследований им. Яременко и социологической группы Рейтинг, 19,3% украинцев - за восстановление отношений с Россией и другими странами СНГ.