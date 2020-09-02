Выборы президента США. Байдена поддержал 81 нобелевский лауреат

По данным источника CNN, поддержку нобелевских лауреатов Байдена организовал член Палаты представителей от демократов – физик Билл Фостер

В поддержку кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена в открытом письме выступил 81 лауреат Нобелевской премии. Об этом пишет CNN.

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Лауреаты Нобелевской премии по химии, медицине и физике поддержали Байдена за "готовность слушать экспертов" и "глубокую признательность за использование науки для поиска решений".

"Никогда в истории нашей страны нашим лидерам не приходилось так сильно осознавать ценность науки при формулировании государственной политики. За время своей долгой работы на государственной службе Джо Байден постоянно демонстрировал свою готовность выслушивать экспертов, понимание ценности международного сотрудничества в исследованиях и уважение к вкладу, который иммигранты вносят в интеллектуальную жизнь нашей страны", – говорится в письме.

Они также подчеркнули важность того, чтобы лидеры принимали решения, основанные на науке, особенно во время глобальной пандемии.

По данным источника CNN, приближенному к лауреатам, инициатором письма был член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Билл Фостер – единственный физик в высшем эшелоне американской власти.

По последним соцопросам, Байден имеет большую поддержку , чем действующий президент США Дональд Трамп , но отрыв сокращается.

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Марк Сировой

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