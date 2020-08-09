Выборы в Беларуси. На некоторых участках явка превысила 100% – наблюдатели

Очередь желающих проголосовать не перестает расти, есть сомнения, что за оставшееся время все люди успеют проголосовать

Независимые наблюдатели на выборах президента в Беларуси заявляют о возможном превышении максимальной явки на участках для голосования № 21 и № 22, расположенных в здании гимназии № 43. Об этом сообщает TUT.BY.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, в списках избирателей там суммарно значатся примерно 5800 человек. По протоколам избирательных комиссий, явка на досрочном голосовании на них составила около 2000 человек. В основной день голосования 9 августа по состоянию на 17:30 в двери гимназии, по подсчетам наблюдателей, уже зашло около 3800 человек, а в очереди из желающих проголосовать стоят несколько сотен избирателей, и она растянулась примерно на километр, огибая здание. Таким образом, явка уже должна была превысить сто процентов.

По словам наблюдателей, проголосовавшие люди жалуются на большое количество испорченных бюллетеней, которые им выдают: некоторые с отметинами или точками, какие-то повреждены — их заменяют только по требованию избирателей. Также людям сначала не разрешали ставить дату в журнале, но когда возмущение возросло, им разрешили ставить дату в ячейку с подписью.

Кроме того, сообщается, что не перестает расти очередь возле гимназии № 43, и есть сомнения, что за оставшееся время все люди успеют проголосовать.

Читайте также: В Минске жестко задержали журналистов российского телеканала Дождь: видео

Сегодня, 9 августа, в Беларуси - основной день выборов президента страны. Центральная избирательная комиссия уже признала выборы состоявшимися, поскольку явка на них, с учетом досрочного голосования, превысила 50%.

LIGA.net хронику происходящего.

Читайте также: "Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.