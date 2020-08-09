В Минске жестко задержали журналистов российского телеканала Дождь: видео

Как отмечается, задержание двух корреспондентов и оператора произошло после их разговора с соратницей кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая была координатором штаба Виктора Бабарико.
Мария Колесникова рассказала телеканалу Дождь, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.
Как отмечается, люди в штатском положили журналистов на асфальт, после чего увели. Задержаны корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов.
Сегодня, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Кандидаты на высший государственный пост – жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании Говори правду Андрей Дмитриев, председатель партии Белорусская социал-демократическая Грамада Сергей Черечень и действующий президент Александр Лукашенко, который бессменно руководит страной с 1994 года.
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