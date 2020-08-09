В Минске жестко задержали журналистов российского телеканала Дождь: видео

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Журналистов задержали после разговора с соратницей главной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской

Как отмечается, задержание двух корреспондентов и оператора произошло после их разговора с соратницей кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая была координатором штаба Виктора Бабарико.

Мария Колесникова рассказала телеканалу Дождь, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Как отмечается, люди в штатском положили журналистов на асфальт, после чего увели. Задержаны корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов.

Сегодня, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Кандидаты на высший государственный пост – жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании Говори правду Андрей Дмитриев, председатель партии Белорусская социал-демократическая Грамада Сергей Черечень и действующий президент Александр Лукашенко, который бессменно руководит страной с 1994 года.

  • 8 августа задержали начальницу штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз.
  • Ранее сегодня сообщалось, что в штабе Светланы Тихановской задержали семь человек, еще один не выходил на связь. Кроме того, в столице Беларуси наблюдались проблемы со связью - невозможно получить доступ к некоторым сервисам и сайтам.
  • Жена бывшего кандидата в президенты Беларуси, Валерия Цепкало – Вероника Цепкало выехала из страны, опасаясь уголовного преследования.
  • Сегодня, 9 августа, в Беларуси - основной день выборов президента страны. Центральная избирательная комиссия уже признала выборы состоявшимися, поскольку явка на них, с учетом досрочного голосования, превысила 50%.

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Теги: беларусь, выборы, дождь
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